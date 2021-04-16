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شارك في العديد من المحاضرات.. شخص ينتحل صفة سفير للأمم المتحدة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
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أكدت أسرة الأمم المتحدة في مصر، أن السيد أحمد مدكور، يدعي أنه سفير يعمل في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في القاهرة. ويظهر مدكور على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال حساب على تطبيق "كلوب هاوس"  CLUB House ويشارك في العديد من المحادثات، والمحاضرات مع مجموعات مختلفة من الناس، مدعيا لنفسه صفة "ممثل للأمم المتحدة" ويطرح على المشاركين رأيه في مناقشات متعلقة بالقضايا السياسية في مصر.
 
وأوضحت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحمد مدكور لا يُمثل الأمم المتحدة بأي صفة".
 
وفي هذا الصدد، أهابت الأمم المتحدة بالقاهرة توخي الحذر من التعامل تحت اسم الأمم المتحدة كما ترفض أي تجاوز أو تدخل في الشأن الداخلي يتم باسمها، مؤكدة أن الأمم المتحدة تعبر عن آرائها من خلال بيانات رسمية للصحف وعبر القنوات الإعلامية الرسمية للأمم المتحدة.

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