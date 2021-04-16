الحكومة تكشف حقيقة بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي ‏بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، تواصل المركز مع صندوق مصر السيادي، والذى نفى تلك الأنباء ‏تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير ‏مملوك بالكامل للصندوق.





وأوضح صندوق مصر السيادي، أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين ‏وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- ‏إداري- ثقافي)، مُشيراً إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى ‏التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع ‏قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.‏