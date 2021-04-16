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الحكومة تكشف حقيقة بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي ‏بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، تواصل المركز مع صندوق مصر السيادي، والذى نفى تلك الأنباء ‏تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير ‏مملوك بالكامل للصندوق.

وأوضح صندوق مصر السيادي، أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين ‏وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- ‏إداري- ثقافي)، مُشيراً إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى ‏التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع ‏قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.‏
 
ودشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من ‏مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على ‏مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم ‏الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير ‏المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.‏
الحكومة تكشف حقيقة بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب
الحكومة تكشف حقيقة بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

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مجمع التحرير بوابة الفجر الفجر الحكومة

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