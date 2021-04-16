



حكايات سفينة وسرية مبتخلصش.. ننشر احداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة (اصابة عم حكم وهروب زاهي العتال) | ملوك الجدعنة الحلقة 4





تم عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة، للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، شهدت الحلقة العديد من مشاهد الأكشن والتشويق، ويعرض العمل يوميًا عبر شاشة "MBC مصر".





ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، أبرز التفاصيل واحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة المذاع على شاشة "MBC مصر":-





بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة بهروب عمرو عبد الجليل (زاهي العتال) من جانب أحد العصابات التي يكشف عنها أحداث المسلسل خلال الحلقات المقبلة، ويذهب سفينة (مصطفى شعبان) وسرية (عمرو سعد) - إلى منزلهم فينصدموا بأنه تم تهرييه.





وذهب "سفينة وسرية" لتاجر كبير يطلبوا منه أن يساعدهم فى تهريب الألماظ الذي تركه لهم "علي العجمي" (حسن الرداد)، وأيضا لإيجادهم حل فى الخروط من تلك الأزمة التي ستواجهم من العتال" بعد تهريبه.





وذهبت فاتن (ياسمين رئيس) لمنزل "سرية" لكي تضع له سحر على سريره، من وراء والدته عطية (دلال عبد العزيز)، وذلك من أجل أخذ قرار الزواج منهابعد قصة الحب التي جمعتهم.





وتنتهى الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة بوصول "سفينة وسرية" لمنزل عم حكم (يوسف شعبان)، وجدوا أن الشنطة التي تحتوي على الألماظ قد سرقت وأيضًا سرق البضائع الخاص بالمحل، بالإضافة إلى إصابة عم حكم بجرح واسع في صدره نتج عنها فقدانه الوعي.





وقام سرية بالاتصال بـ سيارة اسعاف وجدوا ضابط المباحث خلفهم، وانتهت الحلقة على هذا المشهد، ويبدوا أن "سرية وسفينة" سيتم اتهامهم في مقتل "عم حكم".





احداث مسلسل ملوك الجدعنة

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح انور الصباح.



