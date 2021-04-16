Advertisements

حكايات سفينة وسرية مبتخلصش.. ننشر احداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة (اصابة عم حكم وهروب زاهي العتال) | ملوك الجدعنة الحلقة 4

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:49 م
الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة
الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة
Advertisements

حكايات سفينة وسرية مبتخلصش.. ننشر احداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة (اصابة عم حكم وهروب زاهي العتال) | ملوك الجدعنة الحلقة 4

تم عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة، للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، شهدت الحلقة العديد من مشاهد الأكشن والتشويق، ويعرض العمل يوميًا عبر شاشة "MBC مصر".

ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، أبرز التفاصيل واحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة المذاع على شاشة "MBC مصر":-

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة بهروب عمرو عبد الجليل (زاهي العتال) من جانب أحد العصابات التي يكشف عنها أحداث المسلسل خلال الحلقات المقبلة، ويذهب سفينة (مصطفى شعبان) وسرية (عمرو سعد) - إلى منزلهم فينصدموا بأنه تم تهرييه.

وذهب "سفينة وسرية" لتاجر كبير يطلبوا منه أن يساعدهم فى تهريب الألماظ الذي تركه لهم "علي العجمي" (حسن الرداد)، وأيضا لإيجادهم حل فى الخروط من تلك الأزمة التي ستواجهم من العتال" بعد تهريبه.

وذهبت فاتن (ياسمين رئيس) لمنزل "سرية" لكي تضع له سحر على سريره، من وراء والدته عطية (دلال عبد العزيز)، وذلك من أجل أخذ قرار الزواج منهابعد قصة الحب التي جمعتهم.

وتنتهى الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة بوصول "سفينة وسرية" لمنزل عم حكم (يوسف شعبان)، وجدوا أن الشنطة التي تحتوي على الألماظ قد سرقت وأيضًا سرق البضائع الخاص بالمحل، بالإضافة إلى إصابة عم حكم بجرح واسع في صدره نتج عنها فقدانه الوعي.

وقام سرية بالاتصال بـ سيارة اسعاف وجدوا ضابط المباحث خلفهم، وانتهت الحلقة على هذا المشهد، ويبدوا أن "سرية وسفينة" سيتم اتهامهم في مقتل "عم حكم".

احداث مسلسل ملوك الجدعنة
وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح انور الصباح.

حكايات سفينة وسرية مبتخلصش.. ننشر احداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة (اصابة عم حكم وهروب زاهي العتال) | ملوك الجدعنة الحلقة 4

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملوك الجدعنة الحلقة 4 مسلسل ملوك الجدعنة رمضان 2021 الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 4 من مسلسل ملوك الجدعنة

أخبار تهمك

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

بنزيما وسواريز يصارعان ميسي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 6 ساعات

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ ساعتين

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر ملخص الحلقة الاولى من مسلسل ملوك الجدعنة للفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان.. ظهور حسن الرداد.. ومشهد نهاية غريب

عركة بين "سفينة وسرية" و رجالة "العتال" ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

"ألماظ".. عمرو سعد ومصطفى شعبان يجدوا مفاجأة في شنطة حسن الرداد

مسلسلات رمضان 2021.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة"

عمرو سعد يتعدي بالضرب على عمرو عبدالجليل.. والأخير يفقد الوعى

اشتباك بين رجالة الشرطة ورجال عمرو عبدالجليل في "ملوك الجدعنة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

12:30 م

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

01:02 م

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

01:00 م

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة