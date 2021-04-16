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شاهد.. أحدث ظهور لنوال الزغبي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وتألقت نوال الزغبي، بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت ملابس رياضية باللون الأسود، وأثارت إعجاب الجمهور وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية "عقلي وقف" الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

وكانت نوال الزغبى روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن تم طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

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