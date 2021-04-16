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مصر بالتصنيف الثالث للمنتخبات المتأهلة لمسابقة كر القدم بأوليمبياد طوكيو

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن الإتحاد الدولى لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المتأهلة لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة والتى تقام بطوكيو حيث تقام قرعة المسابقة يوم ٢١ أبريل الحالى.

وتم تصنيف المنتخب المصرى بالمستوى الثالث حيث جاء تصنيف منتخبات الرجال على النحو التالى:

المستوى الأول:اليابان ، الأرجنتين ، البرازيل ،كوريا

المستوى الثانى:المكسيك ، ألمانيا ، أسبانيا ، هندوراس 

المستوى الثالث:مصر ، كوت ديفوار ، نيوزيلندا ، جنوب إفريقيا

المستوى الرابع:فرنسا ، رومانيا ، السعودية ، أستراليا

بينما تم تصنيف منتخبات السيدات وعددها ١٢ منتخب على النحو التالى:

المستوى الأول:اليابان ، الولايات المتحدة ، هولندا

المستوى الثانى:السويد ، بريطانيا ، البرازيل 

المستوى الثالث: كندا ، الصين ، أستراليا

المستوى الرابع: تشيلى ، زامبيا ، نيوزيلندا

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مصر بالتصنيف الثالث للمنتخبات المتأهلة لمسابق الالي

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