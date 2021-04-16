ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل إنطلاق منافسات الأسبوع الحادية والثلاثين من المسابقة.









يحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 74 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة.









وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي المنتاز كالآتي:-

1 – إنتر ميلان 74 نقطة.

2 – ميلان 63 نقطة.

3- يوفنتوس 62 نقطة

4 – أتالانتا 61 نقطة.

5 – نابولي 59 نقطة.

6– لاتسيو 55 نقطة.

7- روما 54 نقطة.

8 – ساسولو 43 نقطة.

9 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.

10 – سامبدوريا 36 نقطة.

11 – بولونيا 34 نقطة.

12 – أودينيزي 33 نقطة.

13 – جنوى 32 نقطة.

14 – سبيزيا 32 نقطة.

15 – فيورنتينا 30 نقطة.

16 – بينفينتو 30 نقطة.

17 – تورينو 27 نقاط.

18 – كالياري 22 نقاط.

19 – بارما 20 نقاط.

20 – كروتوني 15 نقطة.