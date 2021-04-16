ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة
الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:06 م
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل إنطلاق منافسات الأسبوع الحادية والثلاثين من المسابقة.
يحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 74 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي المنتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 74 نقطة.
2 – ميلان 63 نقطة.
3- يوفنتوس 62 نقطة
4 – أتالانتا 61 نقطة.
5 – نابولي 59 نقطة.
6– لاتسيو 55 نقطة.
7- روما 54 نقطة.
8 – ساسولو 43 نقطة.
9 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.
10 – سامبدوريا 36 نقطة.
11 – بولونيا 34 نقطة.
12 – أودينيزي 33 نقطة.
13 – جنوى 32 نقطة.
14 – سبيزيا 32 نقطة.
15 – فيورنتينا 30 نقطة.
16 – بينفينتو 30 نقطة.
17 – تورينو 27 نقاط.
18 – كالياري 22 نقاط.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.
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