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رئيس جهاز مدينة الشروق يلتقي ممثلي سكان منطقة النوادي ويلبي مطلبهم

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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التقى المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  قاطني منطقة النوادي، وذلك من منطلق حرص جهاز مدينة الشروق  لتحقيق متطلبات السكان وتيسير سُبل الإقامة لهم والإستجابة لمطالبهم المشروعة، حيث تمثلت  بعض طلبات سكان منطقة النوادي   فى إجراء تعديلات بمدخل ومخرج طوارىء المجاورة الثانية، وكذا تنفيذ دوران للخلف بمحور المستقبل جنوب المنطقة لمنع السير عكس الإتجاه.

كما طالبوا بتكثيف حملات مكافحة الحشرات الطائرة ورفع مستوى الإنارة والنظافة العامة بالمنطقة، حيث وجه رئيس جهاز مدينة الشروق، على الفور بدراسة تلك الطلبات وتنفيذ التوصيات التي تضمن السلامة المرورية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم بالفعل الإنتهاء من تعديل المدخل والمخرج وتنفيذ الدوران وتكثيف فرق صيانة الإنارة والنظافة والدفع بحملات إضافية لمكافحة الحشرات الطائرة، الأمر الذى دفع السكان للإعراب عن تقديرهم للجهد المبذول من فريق العمل وتحقيق طلباتهم في وقت قياسي.

وأكد المهندس عبداللطيف بشارة،  الحرص الدائم على لقاء المواطنين والاستماع لهم بصورة مباشرة وتخصيص مواعيد يومية للمقابلات والاجتماعات بوجود نواب ومعاونى رئيس الجهاز.

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