صلاح محسن يُرزق بمولودته "مايلي"

رُزق صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمولودة جديدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.





وأطلق مهاجم النادي الأهلي اسم "مايلي" على مولودته الثانية والتي رُزق بها اليوم الجمعة.





وتعتبر مايلي الابنة الثانية لمهاجم الأهلي حيث لديه ولد واسمه مالك كان قد رزق به قبل عام ونصف.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.