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وفد أساتذة وطلاب كلية الهندسة بجامعة الدلتا يقوم بزيارة ميدانية مدينة المنصورة الجديدة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم استقبال وفد من أساتذة وطلاب كلية الهندسة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، للتعرف على أهم المشروعات والإنشاءات التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة المنصورة  الجديدة، لتنمية الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء لديهم، والتعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التى تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها علي بنية رقمية موحدة بالإنترنت.



واصطحب المهندس ياسر كحلة،  معاون رئيس الجهاز ومدير التنفيذ، والمهندس عبدالله موسى مدير إدارة تنفيذ الفيلات، الوفد الجامعي، في جولة تفقدية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها( جامعة المنصورة الجديدة - مشروعات الإسكان المختلفة "الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، سكن مصر، JANNA، الفيلات).

كما تفقدوا أيضا مشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتى تشمل ( المدارس، المركز الطبى، الأسواق التجارية)، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الطلاب استمعوا إلى شرح تفصيلى حول المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، كما التقوا بالمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بالمشروعات المختلفة، وأشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الهدف من تنظيم الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، للمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض مصر حاليا، هو إكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين في كل المجالات، من أجل الاعتماد عليهم في إستمرار النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، خاصة في المدن الجديدة.

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