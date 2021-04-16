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الرئيس الفلسطيني يرسل إكليلًا من الزهور لضريح الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أرسل إكليلًا من الزهور، على ضريح الكاتب الصحفي الراحل الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق في مصر، ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق، والأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك خلال مراسم تشييع جثمانه اليوم الجمعة في القاهرة، حيث وافته المنية عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد حياة حافلة بالمواقف الوطنية المشرفة والإرث الاعلامي الكبير.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن وفدًا من سفارة دولة فلسطين بمصر، شارك بمراسم التشييع، حيث نقل  المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي خالص تعازي الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الإعلامي القدير، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان لفقدان قيمة فكرية ووطنية، حيث أمضى حياته بالعمل الإعلامي المتميز، وبالدفاع عن قضايا وطنه وأمته، لاسيما كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية.

وكان قد أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، برقية عزاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر، أعرب خلالها عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية صباح أمس.

وقال الرئيس الفلسطيني في برقيته: "تلقينا بأسف وحزن كبيرين نبأ وفاة الكاتب الصحفي الكبير الأخ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق، والأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين العرب الأسبق، الذي أمضى جل حياته بالعمل الإعلامي المتميز، وبالدفاع عن قضايا وطنه وأمته، وسنتذكر وشعبنا بكل اعتزاز كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "بإسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لكم بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته؛ وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

وكان قد رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة الصحفية العزاء، مساء غدٍ السبت من أمام مؤسسة الأهرام.

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