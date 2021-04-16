مراد مكرم يعلن عوده خالد النبوي لمنزله









نشر الفنان مراد مكرم عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" منشورا يطمئن فيه الجمهور علي الفنان خالد النبوي، حيث كتب " الحمدلله خالد النبوي، فنانا العبقري وحبيب الملايين رجع بيته بالسلامه".







الجدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي شارك مؤخًرا بفيديو ترويجي لحفل موكب المومياوات وقد تعرض مؤخًرا بعدها لوعكه صحيه أعلنت عنها زوجته السيده مني المغربي.

أعلن الفنان مراد مكرم عوده الفنان خالد النبوي لمنزله بعد تعرضه لوعكه صحيه أدت لدخوله المستشفي الفتره الماضية.