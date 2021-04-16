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اسعار الخضار والفاكهة بأسواق بورسعيد اليوم

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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رصدت بوابة الفجر، اليوم الجمعة، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق ومنافذ والباعة الجائلين بمحافظة بورسعيد، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 3إلي 5 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 10 إلى 15جنيهات، والجوافة 10جنيهات، واليوسفي من 8إلي 10 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 5 و10 جنيهات، والموز من 10 إلي 15 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 15 إلى 20 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 10 جنيهات، والرمان بين 10 إلى 15 جنيهات، وبطيخ من 25 إلى 35 كيلو جنيه للواحدة، والفروله من 10الي 15 جنيهات للكيلو.

وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس 5الى 8جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 8جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8جنيهات، والبامية 15 جنيها، وورق العنب 20 جنيه للكيلو، والخيار 10 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 10 إلى 15 جنيهات، والثوم 25 جنيه، والباذنجان 10 جنيهات، الملوخية 8جنيهات، والفلفل الألوان 10جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 10جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
اسعار الخضار والفاكهة بأسواق بورسعيد اليوم
اسعار الخضار والفاكهة بأسواق بورسعيد اليوم
اسعار الخضار والفاكهة بأسواق بورسعيد اليوم
اسعار الخضار والفاكهة بأسواق بورسعيد اليوم

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