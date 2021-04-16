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للمرة الثانية.. "الاتحاد السكندري" يحصل على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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حصل فريق نادي الاتحاد السكندري للجمباز الايقاعي على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجماعي ٢٠٢٠٢٠٢١ تحت اشراف اكاديمة لبني عروس LRGC بقيادة المدير الفني الدكتورة لبني عروس ومدرب الفريق كريم الفقي ويمثله ثلاثي تحت ٦ سنوات كلًا من كارلا أحمد، بيري أحمد، وسوفيا عمر.
وحصل فريق الاتحاد السكندري للمرة الثانية على التوالي على الميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية في الجمباز الإيقاعي لفريق تحت سن ال 6 سنوات.
للمرة الثانية.. "الاتحاد السكندري" يحصل على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي
للمرة الثانية.. "الاتحاد السكندري" يحصل على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي
للمرة الثانية.. "الاتحاد السكندري" يحصل على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي
للمرة الثانية.. "الاتحاد السكندري" يحصل على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي
للمرة الثانية.. "الاتحاد السكندري" يحصل على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي
للمرة الثانية.. "الاتحاد السكندري" يحصل على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي

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