189 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مارس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر مارس الماضي حركة تداول بحمولات 3،140،735 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 309،685 حاوية مكافئة من خلال استقبال 189 سفينة متنوعة خلال الشهر.



وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 353،043 طن وعدد حاويات 40،374 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 5 سفن بضائع عامة كما استقبل الميناء أيضًا عدد 4 سفن صب سائل و7 سفن ساحلي، فضلًا عن استقبال عدد 20 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.



أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر مارس عدد 104 سفينة حاويات وعدد 1 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 2،771،177 طن وعدد حاويات 269،311 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 5 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16،515 طن.