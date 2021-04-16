السيسي يوفد مندوبا لتشييع جثمان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء محمد فايد لتشييع جثمان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.





ونعى وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء الوزارة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى وافته المنية أمس عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعرب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة - في بيان صحفي للوزارة اليوم الجمعة- عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللكُتاب والمفكرين وأسرة الصحافة المصرية، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.