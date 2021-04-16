موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره ليدز يونايتد، على أرضية ملعب إيلاند رود، معقل الأخير.









ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، في حين يتواجد ليدز يونايتد في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.