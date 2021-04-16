التاريخ يبتسم للأهلي في مواجهاته ضد الزمالك خلال شهر أبريل (أرقام)

يستعد فريقي الأهلي والزمالك لخوض مباراة القمة 122 في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الأحد المقبل، الموافق 18 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.









الزمالك يعتلي صدارة بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك برصيد 33 نقطة جمعها من 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 8 انتصارات و3 تعادلات وله 4 مباريات مؤجلة.









وستقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء يوم 18 أبريل الجاري، الموافق السادس من شهر رمضان المبارك، والذي شهد 12 مباراة بين "القطبين" عبر تاريخ مواجهاتهما، فاز المارد الأحمر في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفارس الأبيض، ,حسم التعادل نتيجة 3 مباريات.





تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر أبريل

جمعت الأهلي والزمالك 26 مباراة خلال شهر أبريل طوال تاريخ مواجهات القطبين في مختلف البطولات، وشهدت تفوق كبير للفريق الأحمر والذي حقق 12 انتصارًا، مقابل 8 انتصارات للفارس الأبيض، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات بين الفريقين خلال هذا الشهر.





سجل لاعبو الأهلي 44 هدفًا في شباك الزمالك خلال المباريات التي جمعت الفريقين في شهر أبريل، بينما سجل لاعبو الفريق الأبيض 28 هدفًا في الشباك الحمراء.