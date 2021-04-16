الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك تلقوا ترشيحًا من بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع أحمد خليل لاعب فريق الافريقي التونسي ومحمد أمين بن عمر لاعب النجم في الموسم المقبل.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن ترشيح الثنائي جاء للانضمام إلى الزمالك لخلافة فرجاني ساسي والذي يعتبر قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل بعد نهاية عقده وعدم التجديد له حتى الآن.





جدير بالذكر أن يستعد فريقي الأهلي والزمالك لخوض مباراة القمة 122 في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الأحد المقبل، الموافق 18 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.