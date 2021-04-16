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توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 17 أبريل 2021 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أبريل 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمي (36-38) ومعتدل ليلًا علي معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى (16_20)

غدا السبت:

نشاط الرياح مثير للأتربة: على مناطق من أقصي غرب البلاد.

اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ارتفاع آخر في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمي (39_41)، معتدل ليلًا على معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى (20_22).

يوم الأحد المقبل:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من أقصي جنوب الصعيد (20% تقريبا) علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح مثير للأتربة: على مناطق من أقصي غرب البلاد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

يوم الإثنين المقبل:

نشاط الرياح مثير للأتربة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب البلاد.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح (8_12) درجة مئوية

يوم الثلاثاء المقبل:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: علي مناطق من أقصي جنوب سيناء وجنوب البلاد (30% تقريبا) على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: علي مناطق من أقصي جنوب سيناء وسلاسل جبل البحر الأحمر وجنوب البلاد (30% تقريبا) علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد وحتي شمال الصعيد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب الصعيد.

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد وحتي شمال الصعيد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

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عاصفة ترابية بوابة الفجر امطار رعدية الفجر

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