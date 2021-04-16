لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير

انتهت أسرة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، منذ قليل، من مراسم تشييع جثمانه، ودفنه بمقابر العائلة بمدينة نصر، وسط بكاء وانهيار لأبنائه ومحبيه وتلاميذه.





وكان قد أدى كبار الكُتاب، صلاة الجنازة، على روح الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، بمسجد آل رشدان، بعد صلاة الجمعة.





وشارك بتشييع الجثمان، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام.





كما شارك أيضًا الإعلاميان نشأت الديهي وأحمد موسى، بالإضافة إلى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، والنائب البرلماني مصطفى بكري، والنائب ورجل الأعمال محمد أبوالعنين.





كما حرص على المشاركة بتشييع الجثمان، العشرات من تلاميذ الكاتب الصحفي الراحل من المؤسسات المختلفة.





وكان قد رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة الصحفية العزاء، مساء السبت المقبل من أمام مؤسسة الأهرام.