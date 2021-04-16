Advertisements

لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
Advertisements
انتهت أسرة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، منذ قليل، من مراسم تشييع جثمانه، ودفنه بمقابر العائلة بمدينة نصر، وسط بكاء وانهيار لأبنائه ومحبيه وتلاميذه.

وكان قد أدى كبار الكُتاب، صلاة الجنازة، على روح الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، بمسجد آل رشدان، بعد صلاة الجمعة.

وشارك بتشييع الجثمان، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام.

كما شارك أيضًا الإعلاميان نشأت الديهي وأحمد موسى، بالإضافة إلى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، والنائب البرلماني مصطفى بكري، والنائب ورجل الأعمال محمد أبوالعنين.

كما حرص على المشاركة بتشييع الجثمان، العشرات من تلاميذ الكاتب الصحفي الراحل من المؤسسات المختلفة.

وكان قد رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة الصحفية العزاء، مساء السبت المقبل من أمام مؤسسة الأهرام.
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير
لحظة نقل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد لمثواه الأخير

أخبار تهمك

الكشف عن موقف الأهلي من عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ يوم

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ 37 دقيقة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

12:30 م

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

01:00 م

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

11:32 ص

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة