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حبس 4 متهمين لترويجهم مخدر الهيروين بعين شمس

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس ٤ أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي واحرز المحمول والمبلغ المالي.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص بينهم سيدتان كونوا بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بعين شمس.

وتابعت إدارة مكافحة المخدرات ومديرية أمن القاهرة نشاط إحدى البؤر الإجرامية للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس ـ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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