حبس 4 متهمين لترويجهم مخدر الهيروين بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس ٤ أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.





وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي واحرز المحمول والمبلغ المالي .





وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص بينهم سيدتان كونوا بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بعين شمس.



