"الفجر" ترصد أسعار الياميش بمحافظة بورسعيد

رصدت " بوابة الفجر"، أسعار ياميش رمضان، اليوم الجمعة، في معظم أسواق ومنافذ البيع محافظة بورسعيد، حيث شهدت استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الزبيب المصري من 40الى50 جنيها للكيلو، والزبيب التركي 60 الى 70جنيها للكيلو، والإيراني 55 جنيه، سجل كيلو عين الجمل سعر 200جنيها والبندق بـ 180 جنيها، وسعر كيلو اللوز يتراوح بين 120 إلى 180 جنيها حسب الجودة، وبلغ سعر كيلو الفول السوداني المقشر 50 جنيها، والعناب بـ 100 جنيه، وسجل سعر كيلوا الدوم 50 جنيها، والخروب المطحون بـ 20جنيها.





بينما سجل سعر الخروب العيدان بـ 50جنيه، وسعر كيلو جوز الهند 80 جنيه، والقراصيا بـ 150 جنيها، والزبيب الفاخر بـ50 جنيها، وتراوح سعر البلح بين 20 جنيها للكيلو وحتى 45 جنيها، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 80 جنيها للكيلو، وسعر كيلو المشمشية 110 جنيهات، وسعر كيلو الفول الحصى 15 جنيها، وسعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيها حسب الجودة ودرجة الرطوبة، وبلغ سعر كيلو قمر الدين 30 جنيها.



ويعزف المواطنين عن الشراء، نظرا للحالة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا التي ساهمت هذا العام في ضعف الإقبال على شراء ياميش رمضان، خاصة وأن الياميش ارتبط في أذهان المصريين بشهر النسمات الروحانية وصلاتي التراويح والتهجد.

