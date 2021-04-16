الاتحاد السكندري يحصد الميدالية الذهبية للمرة الثانية في الجمباز

حصد فريق الجمباز الإيقاعي بنادي الاتحاد السكندري، على الميدالية الذهبية، في بطولة الجمهورية للجماعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك للمرة الثانية على التوالي.





وحصل الفريق تحت إشراف أكاديمية لبني عروس LRGC بقيادة المدير الفني الدكتور لبني عروس، ومدرب الفريق الكابتن ريم الفقي، والإشراف الفني الكابتن فريدة هاني.



