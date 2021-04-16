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الاتحاد السكندري يحصد الميدالية الذهبية للمرة الثانية في الجمباز
الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:23 م
محمد رجب - دينا حسن
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حصد فريق الجمباز الإيقاعي بنادي الاتحاد السكندري، على الميدالية الذهبية، في بطولة الجمهورية للجماعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وحصل الفريق تحت إشراف أكاديمية لبني عروس LRGC بقيادة المدير الفني الدكتور لبني عروس، ومدرب الفريق الكابتن ريم الفقي، والإشراف الفني الكابتن فريدة هاني.
وحصد ثلاث فريق نادي الاتحاد السكندري رقم ١ لمواليد ٢٠١٥ تحت ٦ سنوات للجمباز الايقاعي في بطولة الجمهورية للجماعي ٢٠٢٠٢٠٢١، وهم كارلا أحمد، وبيري أحمد، وسوفيا عمر على الميدالية الذهبية.
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