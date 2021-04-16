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تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس شديد الحرارة على كافة البلاد بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس لطيف من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بينما يكون معتدل على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

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