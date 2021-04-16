تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع (فيديو)

نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع.

واستهل الرئيس نشاطه باستقبال نظيره التونسي قيس سعيد بقصر الاتحادية، حيث تم عقد جلسة مباحثات منفردة، وأعقبتها جلسة موسعة بين وفدين البلدين.

ووجه الرئيس كلمة إلى العاهل الأردني بمناسبة مرور 100 على ذكرى تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، كت اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من المسئولين لمتابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

كما اطلع الرئيس على المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي، واستقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الروسي.

كما وجه الرئيس السيسي التهنئة للامة العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان، وتبادل الرئيس التهنئة مع عدد من قادة الدول بمناسبة شهر رمضان المعظم.

ووجه الرئيس السيسي إلى الإسراع في جهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية بهدف دعم الأداء الحكومي، وكذلك تابع الرئيس جهود تطوير منظومة الري الحديث.

