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موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء 27 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.


وتأهل نادي ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي عقب إقصاء ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، في حين تأهل تشيلسي بعد إقصاء بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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