Advertisements

أبرزهم "احمد السقا".. شخصيات نالت السخرية في مسلسلات رمضان 2021

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:30 م
احمد السقا
احمد السقا
Advertisements

أبرزهم "احمد السقا".. شخصيات نالت السخرية في مسلسلات رمضان 2021

نالت عدد من الشخصيات الدراميا بمسلسلات رمضان 2021 نوع من أنواع السخرية بسبب الأداء التمثيلي أو ملابسها، وكان من بين هؤلاء الشخصيات كل من الفنان أحمد مالك وأحمد داش، حيث إستاء الجمهور من اختيارهم للعب الشخصية الصعيدية ضمن أحداث مسلسل “نسل الأغراب”.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: “ذئاب جبل مونتن ڨيو”، و"أنا آسف والله آسف مين اللي سكن أحمد مالك وداش في الصعايده بجد والله ؟"، وغيرها من التعليقات.

كما سخر الجمهور أيضاً من مظهر أمير كرارة، وطريقة أحمد السقا، ضمن أحداث العمل.

مسلسسل "نسل الأغراب"، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى "غفران الغريب"، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه "عساف الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل "نسل الأغراب"، التجربة الأولى لـ أمير كرارة في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم "الجزيرة".

"نسل الأغراب" من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبد الحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وعلق الجمهور أيضاً على أداء ريهام حجاج في بعض مشاهد مسلسلها الجديد "وكل ما نفترق"، واصفيين إياها بالإفتعال.

كما علق الجمهور أيضاً على مشهد بـ مسلسل "ضل راجل"، لـ ياسر جلال، حيث تحدث في الموبايل وهو مقلوب.

أبرزهم "احمد السقا".. شخصيات نالت السخرية في مسلسلات رمضان 2021

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسل الاغراب مسلسلات رمضان 2021 شخصيات نالت السخرية في مسلسلات رمضان 2021 رمضان 2021 احمد السقا

أخبار تهمك

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ يوم

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الكشف عن موقف الأهلي من عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ 39 دقيقة

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ريم سامي تنضم لأبطال مسلسل "نسل الأغراب" لأحمد السقا وأمير كرارة

ريم سامى مفاجأة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة

أحمد داش يكشف لـ "الفجر الفني" عن تفاصيل مسلسل "نسل الأغراب"

أحمد السقا وأمير كرارة شقيقان في مسلسلهم "نسل الأغراب"

لهذا السبب.. نور الشريف يتصدر "تريند جوجل"

منة فضالي تُهنئ صناع مسلسل "نسل الأغراب" بعد طرح البرومو الرسمي الخاص بالعمل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

12:30 م

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

01:00 م

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

11:32 ص

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة