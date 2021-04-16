



أبرزهم "احمد السقا".. شخصيات نالت السخرية في مسلسلات رمضان 2021





نالت عدد من الشخصيات الدراميا بمسلسلات رمضان 2021 نوع من أنواع السخرية بسبب الأداء التمثيلي أو ملابسها، وكان من بين هؤلاء الشخصيات كل من الفنان أحمد مالك وأحمد داش، حيث إستاء الجمهور من اختيارهم للعب الشخصية الصعيدية ضمن أحداث مسلسل “نسل الأغراب”.





وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: “ذئاب جبل مونتن ڨيو”، و"أنا آسف والله آسف مين اللي سكن أحمد مالك وداش في الصعايده بجد والله ؟"، وغيرها من التعليقات.





كما سخر الجمهور أيضاً من مظهر أمير كرارة، وطريقة أحمد السقا، ضمن أحداث العمل.





مسلسسل "نسل الأغراب"، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى "غفران الغريب"، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه "عساف الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.





ويُمثل "نسل الأغراب"، التجربة الأولى لـ أمير كرارة في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم "الجزيرة".





"نسل الأغراب" من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبد الحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.





وعلق الجمهور أيضاً على أداء ريهام حجاج في بعض مشاهد مسلسلها الجديد "وكل ما نفترق"، واصفيين إياها بالإفتعال.





كما علق الجمهور أيضاً على مشهد بـ مسلسل "ضل راجل"، لـ ياسر جلال، حيث تحدث في الموبايل وهو مقلوب.



