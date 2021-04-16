Advertisements

تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
تنطلق منافسات الجولة ال 17 من الدوري المصري والمقرر إقامتها اليوم الجمعة السادس عشر من أبريل الجاري.

وتبدأ الجولة حينما يستضيف الجونة نادي انبي في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة على ستاد الإسكندرية.
وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1 الزمالك 33
2 المصري 29
3 الاتحاد السكندري 28
4 الأهلي 27
5 بيراميدز 26
6 مصر المقاصة 26
7 سيراميكا كليوباترا 25
8 سموحة 24
9 إنبي 24
10 غزل المحلة 23
11 الجونة 21
12 أسوان 20
13 طلائع الجيش 17
14 وادي دجلة 16
15 المقاولون العرب 15
16 البنك الأهلي 14
17 الإسماعيلي 14
18 الإنتاج الحربي 12

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك لضم وليد أزارو الزمال الالي

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف طلبات ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ يوم

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ ساعتين و 48 دقيقة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن موقف الأهلي من عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة السابعة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

12:30 م

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

01:00 م

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

11:32 ص

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة