تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

تنطلق منافسات الجولة ال 17 من الدوري المصري والمقرر إقامتها اليوم الجمعة السادس عشر من أبريل الجاري.





وتبدأ الجولة حينما يستضيف الجونة نادي انبي في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة على ستاد الإسكندرية.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:





1 الزمالك 33

2 المصري 29

3 الاتحاد السكندري 28

4 الأهلي 27

5 بيراميدز 26

6 مصر المقاصة 26

7 سيراميكا كليوباترا 25

8 سموحة 24

9 إنبي 24

10 غزل المحلة 23

11 الجونة 21

12 أسوان 20

13 طلائع الجيش 17

14 وادي دجلة 16

15 المقاولون العرب 15

16 البنك الأهلي 14

17 الإسماعيلي 14

18 الإنتاج الحربي 12



