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نور دياب تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
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نشرت نور دياب مجموعة من الصور الجديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وتألقت نور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جينز وتي شيرت باللون الرمادي الفاتح، وأضافت لمسات من اكسسوارات باللون البينك، ونالت اعجاب متابعيها.

 

ونور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

 

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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