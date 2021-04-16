



أول رد رفعل من برنامج "5 نجوم" بعد تهديد مصطفى قمر باللجوء للقضاء





يبدو أن الأزمة بين برنامج المقالب "5 نجوم" الذي يعرض حاليا على قناة "MBC مصر" والفنان مصطفى قمر، تصاعدت بعد إعلان الأخير استيائه ولجوئه للقضاء ضد ما حدث معه وغير متفق عليه في التعاقد فيما يخص بنود الدعايا والتريلر والبرومو.





ففي أول رد فعل من إدارة البرنامج، أعلن منتجه محمد عبد الوهاب- عبر صفحته على "فيسبوك"- عن تولي شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني والمنتجة لبرنامج "5 نجوم" مكتب المستشار أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض جميع شؤونها القانونية، على أن يتم التعامل مع هذه الأزمة قانونيا.





وكان مصطفى قمر، أعلن استيائه ضد ما حدث معه ببرنامج "5 نجوم"، موضحا بأنهم لم يحفظوا قيمته وتاريخه الفني، بأولى تجاربه في عالم تقديم البرامج، وشارك جمهوره أمس بفيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، روى فيه المشكلة قائلا: "تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير فنيا والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف وشعوري بالحزن والإندهاش هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلا، ولن أنتظر طويلاً لتصحيح هذا الخطأ".





وأضاف: "ده أول فيديو بتكلم فيه عن مشكلة الدعايا اللي نزلت خطأ في برنامج 5 نجوم اللي نزلت في الشوارع والتريلر والبرومو اللي نزلوا مش مظبوط، كل حاجة مش عجباني.. خذلوني جدا الأخوة المنتجين اللي كنت فاكر إنهم هيلتزموا معايا باسمي وتاريخي. ودلوقتي أنا بلجأ للحل القانوني من خلال المحامي بتاعي الأستاذ ياسر قنطوش، بيعمل اللازم، وانتظروا اللي هيحصل".





"خمس نجوم" برنامج مقالب يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.





وتدور فكرة البرنامج، حول قيام الفنانين بدور المذيع ويستدرجون الضيف، ويجرون به مقلب وتتنوع المقالب والنجوم المشاركين فيها في كل حلقة، ويُعرض برنامج "خمس نجوم" على "MBC مصر" يومياً في رمضان، وكان ضيوف الثلاثة حلقات الأولى حتى الآن لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطرب التونسي صابر الرباعي.





وعاد مصطفى قمر للدراما مجددا بعد غياب 11 عاما حيث يعرض له حاليا مسلسل "فارس بلا جواز" ويشارك في بطولته كل من الفنان طارق عبدالعزيز ومحمد ثروت وطارق الإبياري وسليمان عيد وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وأوس أوس وآخرون وعدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ويقدم به قمر مشاهد كوميدية تحمل عدد من المفاجآت، ويعرض حاليا على قنوات "القاهرة والناس" و"صدى البلد" و"المحور".



