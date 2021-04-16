تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويأتي تشكييل النادي الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك كالتالي:





في حراسة المرمى: علي لطفي.





في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.





في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.





في خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.



