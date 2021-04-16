Advertisements
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري
الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:57 م
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويأتي تشكييل النادي الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: علي لطفي.
في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.
في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.
في خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements