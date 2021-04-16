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حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز شعر بقيمة الأهلى لذا أعلن عن رغبته في العودة للقلعة الحمراء،

 وقال إمام في تصريحات إذاعية :"رمضان صبحى لسه صغير، وحس بقيمة الأهلى، لما يعمل ماتش حلو وميلاقيش حد يقوله أنت عملت ايه، بعدما ماكان عايش في نجومية الأهلى ومحاط بحب الجمهور الأحمر وعشان كده أعلن رغبته في العودة للقلعة الحمراء".

وعن قمة الأهلى والزمالك قال :" أعلنت رفضى وجود الحكم المصرى في القمة، لأن الدنيا مش ناقصة مشاكل، كفاية مشكلة السلة وقمة الناشئين لو الحكم حسب ضربة جزاء غلط هنقعد نتكلم فيها شهرين طب لازمته ايه".

وعن أسباب رفضه عودة كارتيرون علق قائلًا :" كنت أرفض عودته خاصة أنه تولى المسئولية قبل مباراة الترجى التونسى بثلاثة أيام وكنت أفضل استمرار باتشيكو وبالفعل الفريق قدم أسوأ مباراة وكانت هذه المباراة هي السبب في الخروج الإفريقى".

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