الهيئة الإنجيلية والتضامن في البحيرة لمواجهة تداعيات كورونا



وشارك في توزيع المواد الغذائية والمطهرات من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أ. ريمون رفعت، قائم بأعمال نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ومسئول مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، وأ. رفعت ثابت، مختص مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، ونائب رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، أ. شعبان بصيص، وأ. منير هيبه رئيس الوحدة المحلية بزاوية صقر، أ.محمد غريب، مسئول مبادرة حياة كريمة بالتضامن الاجتماعي بأبو المطامير، والسادة مسئولي الجمعية الخيرية بمنشاة علوبه، أ. أحمد إبراهيم الحلوجي المدير التنفيذي للجمعية، ود. محمود محمد عبداللاه عضو مجلس إدارة بالجمعية، أ. أنور عبد الحليم القطيفي رئيس مجلس الإدارة الأسبق.



كما تم عمل حملات للتوعية عن طريق السيارات التي تجولت بالقرى لتوعية المواطنين بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، ومجلس مدينة أبو المطامير والجمعية الخيرية بمنشأة علوبه، في توزيع عدد (300) شنطة مواد غذائية وعدد (300) شنطة مطهرات ووقاية خاصة بمواجهة فيروس كورونا، على عدد (300) أسرة من الأسر الأَوْلى بالرعاية بقرية منشأة علوبه وتوابعها، تحت إشراف معالي نائب محافظ البحيرة د. نهال بلبع، وسيادة اللواء وائل زغلول، رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.وذلك فى إطار تنفيذ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لمشروع الاستجابة للوقاية والتعامل مع تداعيات أزمة كورونا.