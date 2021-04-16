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إعدام 467 كيلو أغذية و99 لتر عصير فى حملة لصحة البحر الأحمر (صور)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد طه
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وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية فى جميع مدن المحافظة وذلك لمراقبة جودة السلع المعروضة للبيع للمواطنين.

ومن جانبه كلف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وتم المرور على عدد129 منشآة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 467كيلو أغذية متنوعة و99عصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 47محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى ل3 منشأت برأس غارب لعدم توافر اشتراطات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم سحب 197عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

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