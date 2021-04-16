مفاجأة كبرى بشأن بديل صلاح في ليفربول

أثار تقرير تليفزيوني أذاعته قناة "ديبورتيس كواترو" الإسبانية، جدل واسع داخل صفوف ليفربول الإنجليزي برغبته لاستعادة مهاجمه السابق، لويس سواريز، لخلافة محمد صلاح، الذي لم يتحدد بعد مصيره مع النادي.













وقال التقرير أن ليفربول وجد ضالته في التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني سواريز، في حال رحل عنه نجمه الحالي، المصري محمد صلاح، عند فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.













ولعب سواريز في صفوف نادي ليفربول بين العامين 2011 و2014، قبل أن ينضم إلى برشلونة، ومن ثم انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، الذي يمتد عقده معه حتى صيف العام المقبل.









وشارك سواريز في ، 32 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 2،

كما أن عقد سواريز يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا عن "الروخي بلانكوس" هذا الصيف



