Advertisements

"أمهات مصر": أولياء الأمور يطالبون بإلغاء المواد الغير مضافة للمجموع وتخفيف منهج الشهادة الإعدادية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الطلاب وأولياء أمورهم يجدون صعوبة في مذاكرة ومراجعة المواد الغير مضافة للمجموع.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء الأمور يطالبون بإلغاء المواد الغير مضافة للمجموع والبعض الآخر يطالب بحلها في بوكلت من المنزل لتقليل نزول الطلاب، مؤكده أن المطلب الأساسي الذي يشغل أولياء أمور الطلاب هو إيجاد حل بالنسبة لهذه المواد التي تمثل عبء كبير عليهم وضغط عصبي ونفسي علي أبنائهم.

وشهد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم علي مدار الفترة الماضية وحتي الآن مطالبات عديدة من مئات وآلاف أولياء الأمور، مطالبين بإلغاء المواد الغير مضافة للمجموع، قائلين: "ياريت يلغى المواد الخارج المجموع، مفيش وقت أصلا نخلص المواد الأصلية، المنهج كبير وكمان علشان تقليل نزول الطلبه فى وسط الموجه الثالثه لكورونا".

وأشارت عبير إلى أن هناك مطلب ملحة من جانب أولياء الأمور وهو تخفيف منهج الصف الثالث الإعدادي، نظرا لكم المناهج الكبيرة المقررة علي الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.

أخبار تهمك

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يقترب من مزاملة مصطفى محمد في جالاتا سراي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة كبرى بشأن بديل صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعة

نجم ريال بيتيس مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:26 م

حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

04:25 م

نجم الأهلي يقترب من مزاملة مصطفى محمد في جالاتا سراي

04:31 م

مفاجأة كبرى بشأن بديل صلاح في ليفربول

04:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة