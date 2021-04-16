"أمهات مصر": أولياء الأمور يطالبون بإلغاء المواد الغير مضافة للمجموع وتخفيف منهج الشهادة الإعدادية

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الطلاب وأولياء أمورهم يجدون صعوبة في مذاكرة ومراجعة المواد الغير مضافة للمجموع.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء الأمور يطالبون بإلغاء المواد الغير مضافة للمجموع والبعض الآخر يطالب بحلها في بوكلت من المنزل لتقليل نزول الطلاب، مؤكده أن المطلب الأساسي الذي يشغل أولياء أمور الطلاب هو إيجاد حل بالنسبة لهذه المواد التي تمثل عبء كبير عليهم وضغط عصبي ونفسي علي أبنائهم.



وشهد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم علي مدار الفترة الماضية وحتي الآن مطالبات عديدة من مئات وآلاف أولياء الأمور، مطالبين بإلغاء المواد الغير مضافة للمجموع، قائلين: "ياريت يلغى المواد الخارج المجموع، مفيش وقت أصلا نخلص المواد الأصلية، المنهج كبير وكمان علشان تقليل نزول الطلبه فى وسط الموجه الثالثه لكورونا".



وأشارت عبير إلى أن هناك مطلب ملحة من جانب أولياء الأمور وهو تخفيف منهج الصف الثالث الإعدادي، نظرا لكم المناهج الكبيرة المقررة علي الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.