برشلونة يتطلع لحصد لقب كأس الملك

وصل فريق برشلونة، اليوم الجمعة، إلى مدينة إشبيلية، استعدادًا لخوض نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، غدًا السبت، أمام أتلتيك بيلباو، على ملعب لا كارتوخا.





ويتطلع برشلونة لحصد اللقب، للمرة 31 في تاريخه، ليوسع رقمه القياسي، على حساب أقرب المنافسين إليه في عدد الألقاب، وهو بيلباو صاحب 23 لقبًا.





كما يبحث برشلونة عن لقبه الأول في حقبة مدربه الهولندي رونالد كومان، بعد خسارته في السوبر المحلي، في نهائي قد يكون الأخير لنجمه ليونيل ميسي، الذي سينتهي عقده مع الفريق في يونيو/حزيران المقبل.



