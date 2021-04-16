موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة





يسعي الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجهيز الظهير الأيسر على معلول لاعب الفريق للعودة لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التى عانى منها اللاعب مؤخرًا منذ مواجهة الأهلي لفريق بايرن ميونيخ الألماني فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.





وسيكون علي معلول جاهز للعودة للتدريبات الجماعية للفريق بعد أسبوعين بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى تجددت خلال الفترة الماضية.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة





يذكر أن الأهلي حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.



