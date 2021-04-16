دعاء أول جمعة في رمضان 2021 "مستجاب"

دعاء أول جمعة في رمضان .. يتمتع يوم الجمعة بأهمية كبيرة لدى المسلمين، وله قدسية خاصة، تزيد أهميتها مع شهر رمضان المبارك من كل عام.





دعاء أول جمعة في رمضان





ويبحث الكثيرون عن دعاء أول جمعة في رمضان والذي يوافق اليوم الـ16 من أبريل من عام 2021، من أجل التضرع إلى الله عز وجل وطلب القبول.





دعاء أول جمعة في رمضان 2021





وتصدر دعاء أول جمعة في رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إزدياد البحث عن أفضل الأدعية المستحبة في هذا اليوم والدعاء بها إلى الله تعالى.





دعاء أول جمعة في رمضان وفضله





وتوجد العديد من الأدعية التي تصلح أن يدعى بها في أول جمعة من رمضان حيث ان يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، آملين من الله أن تكون هذه الساعة.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية أدعية أول جمعة في رمضان 2021 في السطور التالية:









اللهم إنا نسألك في أول جمعة من رمضان إيمانًا يباشر قلوبنا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضا من المعيشة بما قسمت لنا، اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة أن تصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن‏.‏





اللهم اجعل لنا في هذه الجمعة راحة من كل هم وبركة في الطاعات، وقبول مع عتقائك، ونسألك يا الله في هذه الجمعة، راحة لقلوبنا، وجبر لنفوسنا، وسعة في أرزاقنا.





اللهم بارك لنا في هذه الجمعة في أسماعنا وفي أبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنيين بها قابلين لها وأتمها علينا‏.





اللهم اجعلنا في هذه الجمعة ممن حرمت وجوههم على النار، لا يدخلوها أبدا، اللهم إني أسألك في يوم الجمعة عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح‏.





اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبِرا.





اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنساً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.



