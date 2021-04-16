نجم الأهلي يقترب من مزاملة مصطفى محمد في جالاتا سراي

تحدثت تقارير صحفية تركية، عن احتمالية انتقال لاعب مصري جديد إلى صفوف جالاتا سراي التركي خلال الفترة المقبلة.





وقالت صحيفة "صباح التركية" أن بعض كشافة المواهب لنادي جالاتا سراي سلطوا الضوء على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لشغل مركز 10 في الفريق بعد رحيل يونس بلهندة.





وأضاف :"جالاتا سراي الذي أنهى عقد بلهندة الشهر الماضي، عليه البحث عن المركز 10 في الموسم المقبل.. ويأتي اسم محمد مجدي الملقب بـ "أفشة" في صدارة المرشحين، وقصة اكتشاف أفشة مرتبطة بمصطفى محمد. وعلمنا أن كشافة النادي الذين يتابعون مصطفى محمد أبلغوا الإدارة عن أفشة، حيث جذب انتباههم".



