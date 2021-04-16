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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي. 

وأجرى سويا جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، يرافقهما الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أميمة خليفة مدير المستشفى، والتي بدأت بتفقد مبنى الطوارئ، والذي جرى الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لتشغيل. 

وتفقد الهجان، غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة، حيث سيجرى خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح المرحلة الأولى للمبنى بقوة ٢٢ سرير استقبال، و١٥ سرير عناية، و٥٨ سرير إقامة طوارئ، و١٠ غرف عمليات، على أن يجرى افتتاح المرحلة الثانية والتي تضم تخصصات القسطرة القلبية ومناظير جهاز هضمي الجراحات التخصصية، مثل المخ، والأعصاب وجراحة قلب، وصدر، خلال هذا العام. 

وأشاد المحافظ بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، حيث جرى تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطته بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر مما يؤدى الى زيادة عدد الاسرة من 66 إلى 138 سريرا.

ومن الجدير بالذكر انه على مدار السنة الماضية بذلت جهود كبيرة لتجهيز المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي من توصيل الكهرباء والاوكسجين وتجهيزها بالمعدات وتوصيل الأكسجين وأجهزة تحاليل ومزودة بكافة الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة. 

كما تابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها، حيث يشمل تطوير المبنى بالكامل بتركيب شبكة تانك الأكسجين وصرف الصحي، وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفه حوالي 40 مليون جنيه. 

ومن جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدًا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لأهالي القليوبية بنسبه 50% من قوه المستشفى رغم دخولها مرحلة التطوير.
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي

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بوابة الفجر القليوبية الفجر

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