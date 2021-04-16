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صحة القليوبية تبدأ في تطعيم الجرعة الثانية للحاصلين على لقاح كورونا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الجمعة، بدء تلقي الجرعة الثانية للحاصلين على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية.

وتلقى 135 مواطنا الجرعة الثانية من اللقاح منذ بدء التطعيم وحتى الآن بواقع 48 موطانا بمنفذ كفر شكر المركزي، و30 بمنفذ مركز طبي سنديون بقليوب، و57 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة، حصل منهم 112 على الجرعة الثانية اليوم بواقع 48 بكفر شكر، و20 في سنديون، و44 في مركز طبي حجازي بشبرا.

كما كشفت الإحصائيات والبيانات الرسمية للمديرية، أن إجمالي من حصلوا على اللقاح جرعة أولى بلغ 6195 مواطنا، منهم 2398 بمركز لقاح كفرشكر و1791بمنفذ سنديون بقليوب، و2006 بمركز طبي حجازي بشبرا
وتلقى اليوم الجرعة الأولى اللقاح 151 بكفر شكر، و185 بسنديون في قليوب، و149 بشبرا بإجمالي 485 مواطنا.

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