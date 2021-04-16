البابا تواضروس يلتقي مجموعة جديدة من أبناء الكنيسة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم مجموعة جديدة من أبنائه من عدة إيبارشيات ممن قاموا بطلب لقاء قداسته عن طريق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وأجرى قداسته معهم حديثًا أبويًٌا وأجاب على أسئلتهم، مقدمًا لهم ضمن الأجوبة بعض النصائح النافعة لحياتهم، وصلى لهم والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.