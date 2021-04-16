تطوير منطقة الفسطاط وجهود مواجهة كورونا.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 10 أبريل، وحتى اليوم الجمعة 16 أبريل 2021:



الموافقة على اتفاقين بين مصر والبنك الإفريقي



وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي خاص ببرنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والموقع بتاريخ 332021، كما تمت المواففة على مشروع قرار بشأن اتفاق على منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية"، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.



كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 32019 الصادر بتاريخ 31102019، والخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار تلك الزيادة، وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقى رقم 42019 الصادر بتاريخ 1262019، والخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار تلك الزيادة، الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.



تخصيص أراضٍ



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد علي فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لاستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بنى سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية محافظة المنيا.



كما تمت الموافقة على طلب محافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، في مساحة 2500 فدان، بمركز المنيا، لصالح إحدى شركات التنمية الزراعية، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية.



ووافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادى أسوان الرياضى لصالح النادى ذاته، بالإيجار الإسمى، وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهو ما يأتي فى إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية، وكذلك الموافقة على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.



توفيق أوضاع 82 كنيسة



ووافق مجلس الوزراء أيضا على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التى انعقدت فى 12 أبريل 2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا.



الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فشملت اجتماعا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، ويتم الاستعداد لافتتاحها رئاسيا، خصوصا بصعيد مصر.



منظومة الري الحديث



كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق "منظومة الري الحديث"، وسبل تكاملها مع مبادرة "حياة كريمة" لإحداث نقلة نوعية فى الريف المصرى، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي الوزارتين.



مشروع الدلتا الجديدة



وتضمنت الاجتماعات أيضا، اجتماعا لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع القومي "الدلتا الجديدة"، والتكليفات الرئاسية بوضع مخطط شامل للمنطقة وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمرافق، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



استكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات



وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، أيضا، اجتماعا لاستعراض إجراءات استكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تهدف لمعرفة الثروة العقارية وتكوين قاعدة بيانات مركزية للاستفادة بها في إجراءات التراخيص والمرافق وغيرها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الاتصالات، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



تطوير صناعة الغزل والنسيج



كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع وتحفيز زراعة القطن، لتوفير احتياجات الصناعة المصرية، وذلك بحضور وزراء قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.



تطوير عواصم المحافظات



وترأس مدبولي اجتماعا لاستعراض ملامح الحملة الترويجية للمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تأثيث 6800 وحدة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، وتطبيق منصة المفقودين، وإقامة وتطوير الحضانات.



حياة كريمة



كما ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية مثل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما تم عقد اجتماع لمتابعة نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 375 قرية، فضلًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة فى خطة العام المالي الجاري، فى قرى 51 مركزًا، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة.



كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات، حيث أكد أن الحكومة مهتمة بتيسير إجراءات التسجيل العقاري وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، وذلك بحضور وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.



تطوير منطقة الفسطاط



وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء أيضا، اجتماعا مع مسئولي عدد من كبريات المكاتب الاستشارية الهندسية، لوضع تصورات لتطوير منطقة الفسطاط بالكامل، استكمالًا للنجاح الذي تحقق في تطوير بحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بها، وكذا عدد من المحاور والطرق فى المنطقة.



جهود مواجهة كورونا



وعقد مدبولي اجتماعا مع وزيرة الصحة، ومساعد الوزيرة لمتابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بالتوسع في إعطاء اللقاحات للحد من انتشار الفيروس، بجانب اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، وتم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.



التهنئة بحلول شهر رمضان



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.



كلمة رئيس الوزراء فى احتفالية يوم اليتيم



كما شملت الأنشطة أيضًا، إلقاء رئيس مجلس الوزراء كلمة فى احتفالية يوم اليتيم بعنوان "ها أنا أحقق ذاتي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد أن النشء والشباب هم محط رعاية الدولة وفي القلب من مشروعاتها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ونخبة من المسئولين ورجال الفن ورموز الإعلام والرياضة.



لقاء مدبولي والرئيس التونسي



أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فشملت لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد بمقر إقامته في القاهرة، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات بين الرئيس سعيد، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملفات تعاون بين الجانبين، وبإعلان عام 2021 - 2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، معربًا عن شكر الحكومة المصرية لما تضمنه حديث الرئيس سعيد خلال المؤتمر الصحفي من مواقف داعمة لمصر.