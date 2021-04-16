نجمه مسرح مصر ضحية "رامز عقله طار"

يستضيف الفنان رامز جلال، في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، اليوم الجمعة نجمة مسرح مصر الفمانة ويزو.





يقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.



