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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع سليمان جوهر والثورة والتحرير والسودان

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع التحرير والسودان والثورة وسليمان جوهر للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية.

ووجه المحافظ خلال جولته مديرية الطرق بمراجعة جودة الخامات المستخدمة في بلاط الانترلوك لأرصفة المشاه بشارع السودان، كما كلف حي العجوزة بالمتابعه اليومية مع الشركة المنفذه للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة فى تنفيذ طبقة الرصف وأرصفة المشاه مع تكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء.

وخلال تفقده أعمال تطوير شارع الثورة وجه المحافظ حي الدقي بسرعه إنجاز الأعمال والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة وفي حال عدم الالتزام يتم سحب الاعمال واسنادها لشركة جادة، مشددا علي رفع كفاءه الاسوار والأكشاك المتواجدة بالشارع لتظهر بالشكل اللائق .

كما كلف المحافظ حي الدقي بمتابعه جادة لأعمال تطوير ورصف شارع سليمان جوهر والحفاظ علي ما تم انجازه من أعمال وعدم السماح بوجود أي اشغالات او تعديات للمحال والمنشات التجارية مع تدعيم الشارع بأعمدة إنارة وأجراء تنسيق عام لارصفه المشاه.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة قيام الإدارات الميدانية بحي العجوزة باداء العمل المكلفين به على اكمل وجه وذلك فى ضوء ما رصده المحافظ من بعض نقاط التقصير في العمل خاصة بمتابعة ملفات النظافة والاشغالات وساحات الانتظار والتعديات علي الطريق العام، مؤكدا ان التقييم سوف يكون دوري لكافة القيادات للارتقاء بمنظومة العمل .

خلال الجوله حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين القانطين بالمحاور المرورية الجاري تطويرها والذين عبرو عن سعادتهم بما تشهد تلك الطرق من أعمال تطوير ورصف .

الجولة التي اجراها محافظ الجيزة عقب صلاة الجمعة رافقه خلالها المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

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