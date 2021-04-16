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بنك أوف امريكا المستثمرون يتحولون نحو الأسهم والسندات

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت بيانات تدفقات بنك أوف أمريكا يوم الجمعة أن المستثمرين ضخوا مبلغا ضخما قدره 25.6 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء و17.9 مليار دولار في صناديق السندات، في أكبر دخول للتدفقات في عشرة أسابيع.

وفي المقابل، نزحت 47.3 مليار دولار من صناديق النقد، وهي الأكبر في أربعة أشهر بحسب ما ذكره بنك أوف أمريكا.

وأشار إلى أن التدفقات الداخلة إلى الأسهم العالمية على مدى الأشهر الخمسة الفائتة والتي بلغت 602 مليار دولار تجاوزت التدفقات في الاثني عشر عاما الماضية البالغة 452 مليار دولار.

كما لفت البنك إلى تدفقات قوية للسندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، وأسهم الأسواق الناشئة. وأضاف أن التدفقات لقطاع التكنولوجيا استؤنفت أيضا بتلقي 1.6 مليار دولار.

ومع الإقبال على شراء السندات تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 


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