زيارة الرئيس التونسي لمصر وحادث قطار منيا القمح.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

السيسي يستقبل نظيره التونسي

رئيس البرلمان يُعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس التونسي في رحاب مشيخة الأزهر



السيسي يتبادل التهنئة مع الملوك والرؤساء بمناسبة شهر رمضان



غرامات مخالفة إجراءات كورونا في رمضان



مباحثات بين السيسي ووزير الخارجية الروسي



تهيئة وصيانة 14 مومياء ملكية بمتحف الحضارة



تجديد تعيين الشيخ رئيسا للتنظيم والإدارة



السيسي يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة



وزير الأوقاف: التطعيم بلقاح كورونا لا يبطل الصوم





حادث قطار منيا القمح



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 339 ركاب القاهرة بنها الزقازيق المنصورة بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان، هذا وتعلن الهيئة خلوّ الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، وقد استعد وقام ونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين واخلاء الخط، وتم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف علي أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إصابة 15 مواطنًا فى حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفي منيا القمح المركزي، لافتًا إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفي لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.



وكشف عن خروج 6 من المصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلي متوسطة " كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد" وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



وفاة مكرم محمد أحمد



رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 85 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل.



وتقدمت الهيئات والنقابات الصحفية والإعلامية، والكُتاب الصحفيين، والشخصيات العامة، بالعزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل، وللجماعة الصحفية، لرحيل كاتب كبير ونقابي مخضرم.



وشيعت أسرة الكاتب الصحفي الراحل، جثمانه، اليوم الجمعة، من مسجد آل رشدان لمقابر العائلة بمدينة نصر.



وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من كبار الكُتاب الصحفيين، وشخصيات عامة، وتلاميذ الكاتب الصحفي الراحل، رغم ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيام.



وشارك بالجنازة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووكيل مجلس النواب محمد أبوالعنين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف.

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 10 أبريل، وحتى اليوم الجمعة 16 أبريل 2021.استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، بقصر الاتحادية، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.وتم عقد جلسة مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بأخيه الرئيس التونسي، ضيفا كريما على مصر، مثمنا المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرًا إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خصوصا في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن.من جانبه، أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، بالإضافة إلى دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، مؤكدا حرص تونس على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق مع مصر على جميع المستويات سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.أعلن المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الأحد الماضي، خلو مقعد النائبة المعينة، فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، والتي وافتها المنية منذ الأيام القليلة الماضية.استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس قيس سعَيّد، رئيس الجمهورية التونسية، بمقر مشيخة الأزهر ظهر يوم الأحد الماضي، للتباحث حول أبرز قضايا العالم العربي والإسلامي، وأوجه التعاون بين الأزهر الشريف والجمهورية التونسية في المجالات العلمية والثقافية.ورحب فضيلة الإمام الأكبر باسم الأزهر وعلمائه بالرئيس التونسي في رحاب الأزهر الشريف، وقال فضيلته إن الأزهر وعلماءه وطلابه يسعدون اليوم بزيارة الرئيس قيس سعيد، الذي حل ضيفًا عزيزًا على مصر والأزهر، مؤكدًا أن تونس الشقيقة لها مكانة خاصة في قلب كل مصري، وأن جولات الرئيس التونسي في شوارع القاهرة تعكس متانة العلاقات المصرية التونسية، والتي هي امتداد لتاريخ طويل من العلاقات المتينة التي جمعت البلدين الشقيقين، ومن يقرأ التاريخ سيجد ترابطًا متينًا بين الشعبين المصري والتونسي منذ قرون عديدة.وأكد شيخ الأزهر أن علاقة التونسيين بمصر علاقة تاريخية قديمة بدأت من تحويل عاصمة الفاطميين من المهدية إلى القاهرة، ووفَدَ طلاب وعلماء تونس إلى الأزهر وأصبحوا جزءًا من نسيجه طلابًا وأساتذة منذ قديم الزمن، وفي مقدمتهم الفيلسوف الاجتماعي التونسي ابن خلدون الذي اعتلى كرسي التدريس بالجامع الأزهر وتولى قضاء المالكية بمصر، والشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر، والشاعر الشعبي الكبير بيرم التونسي، وغيرهم ممن كانت لهم جهود علمية أسهمت في خدمة الثقافة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الثقافة الإسلامية راسخة في تونس منذ قديم الزمن.وأبدى الإمام الأكبر استعداد الأزهر لتشكيل لجنة علمية مشتركة لخدمة الثقافة الإسلامية، وتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين جامعتي الأزهر والزيتونة بما يناسب عراقة وتاريخ هاتين الجامعتين، إضافة إلى تخصيص المنح الدراسية لطلاب تونس وتدريب الأئمة في إطار برنامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، الذي يستقبل الأئمة من مختلف قارات العالم لتدريبهم على نشر الفكر المعتدل ومكافحة الفكر المتطرف وحماية أمن واستقرار الدول، واستعداد الأزهر لإعداد مناهج دراسية مشتركة تعالج القضايا المعاصرة، مهديًا للرئيس التونسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية، وكتاب ذاكرة الأزهر الشريف.تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.وأعرب الرئيس في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق أمنياته بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى جميع شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.وقال الرئيس السيسي إن حلول الشهر الفضيل يحمل في طياته هذا العام معنى خاصا في ظل التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم، ما يحثنا على أن نستحضر قيمه النبيلة التي تدعو إلى التضامن والتآخي والتعاون من أجل تلبية تطلعات الأمة إلى عالم أكثر صحة وسلامة وازدهارا ولتحقيق ما نطمح إليه من مستقبل أفضل وغد مشرق.كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نصها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم".وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرقي والرخاء.أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عن عدة قواعد والتزامات لتطبيقها في شهر رمضان الكريم، وذلك حفاظا على حياة المواطنين ومنعا لانتشار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي المحافظات الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة حفاظا علي حياة المواطنين، مؤكدا على ان الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستطبق بكل حزم وسيتم تطبيق الغرامات على المخالفين، لعدم حدوث أي ارتفاع في أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم.ومن بين أبرز الغرامات خلال شهر رمضان، غرامات مالية قدرها 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والكافيهات، كما يتم فرض غرامة ماليه فورية بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع للمنشآت كالمطاعم والكافيهات الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.شهد اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية.كما تم التباحث بشأن الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار.وتطرقت المباحثات أيضا إلى مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة.كما تم مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية.وفيما يتعلق بمستجدات القضية الليبية، أشار الرئيس إلى الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا، مشددا في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكدا حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، ومشددا على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معربا عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح جميع الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.انتهى مرممو المتحف القومي للحضارة المصري في الفسطاط، يوم الثلاثاء الماضي، من صيانة وتهيئة 14 مومياء ملكية ووضعها في فتارين العرض الخاصة بها بقاعة المومياوات وذلك تمهيدًا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمي الموافق 18 أبريل2021.جاء ذلك بعد بعد عشرة أيام من استقبال المتحف القومي للحضارة للمومياوات الملكية في موكب مهيب، قادمة من المتحف المصري في التحرير.وأوضحت الدكتورة منال غنام رئيس قسم الترميم بالمتحف، أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف عدد من هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة، مشيرة إلى أنه جاري استكمال أعمال الفك والفض والتهيئة لباقي المومياوات لوضعها في الفتارين الخاصة بها بقاعة المومياوات.وأضافت أنه تم حتى الآن فض وتهيئه وعرض مومياوات ملوك كل من سقنن رع ورمسيس الثاني والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثاني والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثاني وسيتي الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت، والملكة تي.أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتجديد تعيين الدكتور صالح الشيخ، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.وجاء فى المادة الأولى من القرار الذى حمل رقم 148 لسنة 2021، يجدد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير، لمدة عام، اعتبارا من 10 أبريل 2021.وتضمنت المادة الثانية نشر القرار فى الجريدة الرسمية.صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2020، وعلى ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 392 معاونا للنيابة العامة، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى وعرضه على وزير العدل جاء القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021.ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر يوم الأربعاء الماضي.أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أخذ لقاح كورونا بطريق الحقن لا يبطل الصوم المفروض في رمضان كما أنه لا يبطل صوم النوافل أو التطوع في غير رمضان.وأضاف الوزير أنه لا يؤثر في صحة أي منهما على الإطلاق، فهو داخل في باب حُقن التداوي المشروعة التي لا تبطل الصوم ولا تعد من المفطرات، ولا يوجد أي حرج في أخذ اللقاح حَقْنًا في نهار رمضان.