بـ"البط والحمام والمحشي".. طعم مختلف لشهر رمضان في الفيوم

يهل شهر رمضان الفضيل في كل عام وينشر معه أجواء البهجة بروحانيته وعباداته وطقوسه وأكلاته الشهية ومائدته المميزة وسهراته التي تجمع العائلة دائمًا على الخير والبركة، ومن بين الأمور التي يتميّز بها شهر رمضان المبارك في مصر هو تحضير أشهى الأطباق وتناولها مع أفراد الأسرة والعائلة.





وهناك العديد من الوجبات الرمضانية التي تزين الطاولة المصرية، إلا أن المأكولات الدسمة لها مكانة خاصة في السفرة، والتي لا يمكن ألا تتواجد على السفرة.





وتشتهر محافظة الفيوم ببعض الأكلات المميزة وخصوصا في أول أسبوع من شهر رمضان الكريم وتعتبر من العادات "الفيومية" منذ القدم والتي توارثها أهل الفيوم عن اجدادهم منذ القدم، وخاصة أهل الريف والقرى، ومن أشهر هذه الوجبات: البط البلدي والمحشي والملوخية والحمام.





"المحشي".. وكأنه لم يُأكل من قبل

تقول "منى محمود"، ربه منزل 30 عاما، أن السيدات تستيقظ في الصباح الباكر في أول أسبوع من شهر رمضان المبارك، وتذهب الى السوق لشراء طلبات المنزل لتجهيز الإفطار وعند عودتهن إلى المنزل تبدأ في عمل المحشي بكل أنواعه على مرق البط والحمام، وأيضا الكرنب، ورق العنب، والكوسة المحشية، والبذنجان الأبيض، الفلفل الرومي، وورق الخس، لأنهم من المأكولات المفضلة لديهم نظرا للصيام أكثر من 15 ساعة، موضحة: "فلازم من أكل دسم ومغذى ليعوض ساعات الصيام".





الحمام:

وتؤكد إلهام محمود، مدرسة 45 عاما: "أذهب إلى عملي وعند عودتي أتوجه الى الفرارجى لشراء الحمام وذبحه وأنظفه وأقوم بتجهيزه وحشية بالفريك البلدي أو الأرز وتحميره ليكون الطبق الثاني إلى جانب البط المحمر على سفرة الإفطار".





أما أحمد على محمد، 49 عاما، ويعمل في الشهر العقاري، يقول: "إن الحماط والبط والمكرونة بالبشاميل من أفضل الأكلات بالنسبة له بصفة عامة وفي شهر رمضان بصفه خاصة، لأن بيكون ليهم طابع تاني بعد صيام فترة طويلة من اليوم، وبعد العمل الشاق في الشغل، والحمام والبط المحمر والمحاشي من أول الأكلات التي أوصي زوجتي لتحضيرهما بجانب طبق الملوخية والفاصوليا".





الملوخية:

وتضيف "هبه شعبان"، موظفة في البريد المصري: "يعتبر طبق الملوخية الخضراء أو الناشفة من أهم أطباق الطبخ بجوار هذه الأكلة الدسمة والتي يتم تجهيزها وتطهى بمرق البط والحمام، لأنه من الأطباق الخفيفة في الأكل وخاصة أن البط والحمام من الأطباق الدسمة جدا فلابد من طبخة خفيفة على المعدة حتى لا تتسبب في زيادة الوزن وخاصة أنه يوجد حلويات وعصائر بعد هذه الأكلة".





طبق السلطة الخضرا:

أما شعبان علي، يعتبر أن طبق السلطة من الوجبات الأساسية على السفرة الإفطار نظرًا لأنه غنى بكثير من الفيتامينات الهامة والخضروات لما يتمتع به من مكونات مفيدة يحتاجها الجسم بعد الصيام لمدة 16 ساعة".





الحلويات:

ويؤكد محمد نعمان، صاحب مهنة حرة، أن الحلويات المفضلة لديه في شهر رمضان المبارك (أم علي) والبسبوسة والقطايف والمهلبية ورز بلبن وبليلة وعاشورة والمشبك والجلاب وقمرالدين والخشاف، والمشروبات ويعتبر العرق سوس من أول المشروبات المثلجة يليها التمر هندي والسوبيا.