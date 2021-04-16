حادث نطنز وإعادة انتخاب رئيس جيبوتي.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 10 أبريل 2021، وحتى اليوم الجمعة 16 أبريل 2021:









إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي



أعلنت وسائل إعلام عن إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسًا لدولة جيبوتي، بعد انتهاء مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.



وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن إسماعيل عمر جيلة، فاز بانتخابات جيبوتي بنسبة 98.58%.











"فايزر" تهدد بتعليق إمدادات لقاحها ضد كورونا إلى إسرائيل



هددت شركة "فايزر" الأمريكية، بتعليق إمدادات لقاحها ضد فيروس كورونا إلى إسرائيل، بسبب تأخرها في دفع ثمنها، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.



وحذرت "فايزر"،الدولة العبرية الأسبوع الجاري من أن شحنات اللقاح المخصصة إليها قد تصدر إلى دول أخرى إذا لم تسدد سعرها.



وقال مسؤول في "فايزر"، مخاطبا وزارة الصحة الإسرائيلية: "لسنا منظمة خيرية"، بحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية.



وأوضحت القناة، أن إسرائيل تلقت تحذيرات مماثلة من شركة "موديرنا" الأمريكية أيضا









مقتل ثاني أكبر شخص في تنظيم "داعش" بالعراق



قتلت القوات العراقية، يوم السبت الماضي، ثاني أكبر شخص في تنظيم "داعش"، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وأشاد الكاظمي، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي العلمي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب، بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد (خوارج العصر) عصابات داعش الارهابية.



وقال الكاظمي، إن الإرهاب أصبح تحديا عالميا يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي، مشيرًا إلى أن "العراقيين ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع أصدقاء كثيرين".



وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصرا عراقيا وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر أنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله".











ضحايا في تفجير انتحاري داخل مطعم بالصومال



قتل 4 مدنيين على الأقل وأصيب 6 آخرين، يوم السبت الماضي، جراء تفجير انتحاري دوى في مدينة بيدوا، مركز محافظة باي جنوب الصومال.



وأوضح المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد ابراهيم معلمو على حسابه في "تويتر"، أن المهاجم فجر نفسه في مطعم صباح اليوم.



وأعلنت الشرطة المحلية، أن الهجوم نفذ بهدف اغتيال محافظ باي علي وردري دايوو، مؤكدة نجاة هذا المسؤول، وفقًا لموقع Garowe الإخباري









حادث نطنز



تعرض مجمع "الشهيد أحمدي روشن" لتخصيب اليورانيوم في نطنز، لحادث فجر يوم الأحد الماضي.



واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حادث الإخلال في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي بأنه إرهاب نووي، على المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التصدي له، مؤكدا احتفاظ إيران بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الضالعين فيه.



وأصيب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، بكسور في رأسه وقدمه، وتم على الفور نقله إلى أحد مستشفيات مدينة كاشان حيث يخضع للعلاج.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ناجمة عن سقوطه من ارتفاع 7 أمتار في مفاعل نطنز.



وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن ارتداء بهروز كمالوندي خوذة الرأس حال دون حدوث إصابة بالغة في الرأس، منوهة بأن حالته الصحية مستقرة وينبغي له البقاء في المشفى لمدة يومين.



وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إسرائيل تقف وراء الهجوم على منشأة نطنز.











بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا



تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.



وكان بوتين قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في 23 مارس، دون الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي تم تطعيمه به.











هجوم صاروخي على مطار أربيل



وتعرض مطار أربيل الدولي ومحيطه، لهجوم صاروخي دون وقوع إصابات.



وعلق الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، على قصف المطار، وكتب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إن "تكرار استهداف منشآت مدينة أربيل وقبلها بغداد ومناطق أخرى جرائم إرهابية مدانة تستهدف أمن المواطن وتعيق المساعي الوطنية على حماية واستقرار البلد وسيادته".



وأوضح صالح، أن هذه الأعمال "تستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".











البيت الأبيض يطرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن



أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، وفقًا لقناة روسيا اليوم.



وفرضت السلطات الأمريكية، عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.



كما فرضت السلطات الأمريكية، عقوبات ضد 5 أفراد و3 شركات في شبه جزيرة القرم.



وقد حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.



وكانت الإدارة الأمريكية، حملت رسميا جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مسؤولية الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف شركة "SolarWinds".